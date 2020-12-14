Помощник Горбачева рассказал о роли жены в решениях президента

Бывший глава СССР Михаил Горбачев не советовался с женой Раисой Горбачевой в вопросах государственной политики, однако мог учитывать ее реакцию на свои действия. Об этом рассказал бывший переводчик президента, руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.
«Он (Горбачев — прим. ред.) со своей женой не советовался, это не тот круг вопросов», — цитирует РИА «Новости» Палажченко. По его словам, политик мог интересоваться мнением жены по общим вопросам, но принимал решение, опираясь на собственные мысли.
Однако политик мог учитывать реакцию жены на свои действия, считает Палажченко. Он подчеркнул, что Горбачев несет ответственность за свои поступки.
Критики политики Горбачева считают, что он принимал решения, опираясь на мнение жены. Они уверены, что политик легко поддается чужим убеждениям. Ранее Горбачев рассказал, что вернуть СССР невозможно, передает портал «Дни.ру».
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