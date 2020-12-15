Депутату Екатеринбурга пожаловались на толпы в COVID-госпитале

В ответ на жалобу избирателя Алексей Вихарев закупил банкетки для больницы Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев закупил 20 банкеток для больницы №14 (где лечатся горожане с коронавирусом), чтобы облегчить пациентам ожидание врачей в очередях. Как рассказал Вихарев на своей странице в Facebook, с такой просьбой к нему обратился житель Орджоникидзевского района, который сообщил о больших скоплениях людей в коридорах.

«Пожилой мужчина рассказал мне на онлайн-приеме о своем неудачном визите в поликлинику. Везде толпы людей. Большинству приходится ждать приема на ногах, в том числе бабушкам и дедушкам. А ведь многие приходят с температурой, потому что вызвать врача на дом и дождаться его крайне сложно. <…> Теперь их [банкетки] поставят на баланс и распределят по отделениям, где они больше всего нужны», — поделился Вихарев.

Депутат также отметил, что последние полгода доставляет в больницу продукты и питьевую воду. «В ноябре по просьбе персонала приобрел пульсоксиметры для измерения уровня кислорода в крови», — отчитался Вихарев.

Депутат закупил для больницы 20 банкеток Фото: страница Алексея Вихарева в Facebook