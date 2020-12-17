В Пермском крае коронавирусные нарушения нашли в 35 магазинах сети «Монетка» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 18 декабря, — 377-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 283-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 2 762 668 (+28 214) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 25 995 (+329 за минувшие сутки) инфицированных. Выздоровели 20 110 (+359) человек, умерли — 1478 (+30), в том числе непосредственно от COVID-19 — 916 (+18 за сутки).

В Пермском крае вирус ускорил свое распространение. Коэффициент распространения инфекции (Rt) продолжает держаться выше единицы — это означает, что темп заражения в крае постоянно увеличивается . 82 человека из 329 заболевших COVID-19 в минувшие сутки проходят лечение в больницах, 247 — амбулаторно.

Коронавирус за сутки выявлен в 33 муниципалитетах Пермского края. Больше всего новых случаев зафиксировано в Перми — 156 заразившихся . В Березниках выявлено 39 случаев заболевания COVID-19, в Чусовом — 16, в Добрянке — 15, в Пермском районе — 12, в Краснокамске и Соликамске — по 10. От четырех до девяти случаев заражения в минувшие сутки подтверждено в Кунгуре, Осе, Очере, Октябрьском, Карагае и Чайковском.

Пермский край вышел в лидеры по числу смертей от коронавируса. Сейчас регион занимает 10-ю строчку, но при этом еще 21 октября занимал только 14-ю. При этом в статистику не попадают случаи, где смерть у пациента с коронавирусом наступила от сопутствующих заболеваний. За минувшие сутки в крае зафиксировано 12 таких фактов, а всего — 562.

Назначен исполняющий обязанности ректора Пермского медицинского университета (ПГМУ). Временным главой вуза стала Наталия Минаева, которая является проректором по образовательной деятельности университета. Прежний ректор ПГМУ Ирина Корюкина скончалась 7 декабря. У нее был диагностирован коронавирус.

Магазины «Монетка» и «Почта России» попались на массовом нарушении коронавирусных ограничений. С 7 по 11 декабря Роспотребнадзор выявил нарушения в 35 магазинах торговой сети. В «Монетках» покупателей без масок и перчаток продолжали обслуживать, руководство не установило устройства для обеззараживания воздуха и не нанесло специальную разметку для соблюдения социальной дистанции. Еще сотрудники регионального управления установили, что в одном из отделений «Почты России» Перми персоналу измеряют температуру тела только один раз в сутки .