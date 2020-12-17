Сегодня, 18 декабря, — 377-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 283-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 2 762 668 (+28 214) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 25 995 (+329 за минувшие сутки) инфицированных. Выздоровели 20 110 (+359) человек, умерли — 1478 (+30), в том числе непосредственно от COVID-19 — 916 (+18 за сутки).
В Пермском крае вирус ускорил свое распространение. Коэффициент распространения инфекции (Rt) продолжает держаться выше единицы — это означает, что
Коронавирус за сутки выявлен в 33 муниципалитетах Пермского края.
Пермский край вышел в лидеры по числу смертей от коронавируса. Сейчас регион занимает 10-ю строчку, но при этом еще 21 октября занимал только 14-ю. При этом в статистику не попадают случаи, где смерть у пациента с коронавирусом наступила от сопутствующих заболеваний. За минувшие сутки в крае зафиксировано 12 таких фактов, а всего — 562.
Назначен исполняющий обязанности ректора Пермского медицинского университета (ПГМУ). Временным главой вуза стала Наталия Минаева, которая является проректором по образовательной деятельности университета. Прежний ректор ПГМУ Ирина Корюкина скончалась 7 декабря. У нее был диагностирован коронавирус.
Магазины «Монетка» и «Почта России» попались на массовом нарушении коронавирусных ограничений. С 7 по 11 декабря Роспотребнадзор выявил нарушения в 35 магазинах торговой сети. В «Монетках» покупателей без масок и перчаток продолжали обслуживать, руководство не установило устройства для обеззараживания воздуха и не нанесло специальную разметку для соблюдения социальной дистанции. Еще сотрудники регионального управления установили, что
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