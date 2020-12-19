Ганвест устроил скандал в больнице из-за маски. «Не связывайтесь со мной, я вас всех разнесу»

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Ганвест рассказал, что ему сделали тест на коронавирус, как только он раскрыл свою личность Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Рэпер Ганвест (Руслан Гоминов) устроил скандал из-за того, что в частной больнице ему не дали медицинскую маску. Об этом он рассказал в своем instagram-аккаунте.

«Был в клинике, нужно было сдать тест на коронавирус. Маску не взял», — рассказал Ганвест на видео, которое выложил в социальной сети. Рэпер отметил, что охранник не пустил его из-за отсутствия маски.

После этого Ганвест раскрыл свою личность, и его обслужили без маски. «Они меня сразу узнали, начали извиняться. Короче. Не надо связываться с Ганвестом, я вас все равно всех разнесу», — заявил рэпер.

Ранее сообщалось, что Ганвест стрелял под ноги человеку на одном из российских вокзалов. Соответствующие кадры попали на видео. Из-за чего случился конфликт, не уточняется. Однако поклонники Ганвеста заподозрили его в пиаре. Фанаты музыканта заявляют, что видео постановочное.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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