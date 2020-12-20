Новогодний праздник в челябинских ковидных госпиталях отменяется

Даже по случаю Нового года режим работы «красной зоны» не изменится Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Новогодняя ночь во всех ковидных госпиталях Челябинской области пройдет в обычном режиме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава региона. Изменений больничного режима даже по случаю праздника не будет.

«К Новому году могут отпустить домой пациентов на домашнее долечивание по их собственному желанию, если позволит состояние здоровья, — пояснили URA.RU в пресс-службе минздрава. — С самого начала пандемии госпитали работают в круглосуточном режиме, без праздников. Конечно же, сами отделения украсят к Новому году, чтобы создать праздничное настроение. Но при этом и для врачей и для пациентов это будет обычная ночь».

В обычных лечебных учреждениях могут появиться в канун праздников волонтеры. Предусмотрено появление Деда Мороза в детских больницах, но в ковидные госпитали не пустят никого. «Это же „красная зона“, — пояснила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт. — Там не может быть посторонних». Для врачей «красной зоны», как и других больниц, а также для детей медиков подготовлены подарки.

«У нас в „красной зоне“ уже давно не может быть праздников, — рассказал URA.RU врач одного из госпиталей. — Мы работаем с усиленной нагрузкой, так будет и в новогоднюю ночь. Многие пациенты будут просить, чтобы их выписали домой до праздников. Останутся только тяжелые, которым, если честно, будет не до Нового года».