21 декабря 2020
20 декабря 2020

Челябинский город остался в пандемию без скорой помощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, скорая помощь, инфекция, защитная одежда, врач, медики, covid, пандемия коронавируса, инфекционная больница, противочумной костюм
В челябинском городе не хватает карет скорой помощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница города Сим, Челябинская область, обвинила врачей в отсутствии скорой помощи. По ее словам, врачи не смогли своевременно прибыть на вызов, из-за чего скончались два человека. В минздраве региона URA.RU ответили на претензию.

«В Симе работают всего две машины скорой. 8 ноября, когда моей маме стало плохо, одна карета уехала в Ашу, вторая приехала к нам только через час после вызова. К тому времени мама уже умерла», — заявила URA.RU Татьяна Усынина.

По словам женщины, в тот же день в Симе скончался еще один человек. «С того момента, как объединили больницы Аши и Сима, у нас творится полный беспредел. На меня смотрели глаза моей мамы, а я только плакала и говорила: мама скорой нет в городе. Что, если заболеет ребенок, а скорой не будет?», — добавила URA.RU Усынина.

«Мы соболезнуем ее утрате. Смерть пациента наступила в следствии хронических заболеваний. В соответствии с оформленной картой вызова пациента, время поступления вызова на СМП 14:20. Бригада скорой помощи прибыла на место 14:44», — пояснила URA.RU главврач Ашинской больницы Ольга Курчатова.

Курчатова уточнила, что всего в Ашинский район в 2020 году поступило 5 новых автомобилей, на СМП в Сим — 1 «Форд» и 1 «Газель». «Медицинскую помощь получают все обратившиеся пациенты», — добавила она URA.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
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