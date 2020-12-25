13-я зарплата, по мнению Сергея Миронова, должна выплачиваться в начале года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Новогодний ажиотаж, связанный с покупкой подарков, повлиял на рост цен на нефтяные фьючерсы. Возросшая на логистические компании нагрузка ожидаемо увеличила спрос на топливо. Так цены на нефть марки Brent за прошедшие сутки выросли на 0,25% и составили 51,37 доллара за баррель. Нефть марки WTI также к концу вчерашних торгов показала положительную динамику. Ее курс вырос на 0,37% — до 48,30 доллара.

Российская валюта вслед за нефтяными фьючерсами также укрепила свои позиции. По отношению к евро курс рубля за вчерашний день поднялся на две копейки — до 91,47 рубля. В паре с долларом рубль также укрепился уже на 12 копеек — до 74,96 рубля.

Ситуация в России

Президент РФ Владимир Путин подвел экономические итоги этого года. По его словам, пандемия коронавируса не привела к ощутимому спаду в экономике страны. Кроме того, за счет системных мер поддержки были сохранены ведущие отрасли.

В России с начала года выросли розничные цены на бензин. По данным Росстата, с января по ноябрь рост составил 2,4%, цены производителей топлива за этот период также увеличились — на 10,1%.

Российские банки снизят лимиты по снятию наличных средств со своих карт. По словам, ведущего юриста Объединенного юридического центра «Парфенон» Павла Уткина, меры по ограничению лимитов на снятие наличных средств могут быть введены для борьбы с обнальщиками.

За 2020 год в России, по сравнению с прошлым годом, на 5,8% выросло число нарушений при госзакупках. По словам гендиректора Центра размещения госзаказов Александра Строганова, причина роста нарушений кроется в ослабленном контроле за сделками во время карантина, а также в неправомерном проведении экстренных госзакупок.

Минфин РФ сократил оборонный бюджет страны на 2021—2023 годы на 10%. Кроме того, 5% сокращение затронуло финансирование госпрограммы вооружений. Выделенные средства будут направлены на увеличение пособия по уходу за детьми для женщин-военнослужащих. По словам замминистра обороны РФ Татьяны Швецовой, размер данных выплат возрастет с нынешних 13 504 рублей до 27 984 рублей в месяц.

С 2014 по 2018 год каждая пятая нуждающаяся семья в России не получала никаких мер поддержки со стороны государства. По данным Счетной палаты страны, на российские семьи с подушевым доходом ниже прожиточного минимума за указанный выше период пришлось только 22-26% от всего объема соцвыплат.

Ситуация в мире

Великобритания сумела избежать полного разрыва всех соглашений с Европой после выхода страны из состава ЕС. Соответствующий документ, регулирующий реализацию всех достигнутых ранее торговых договоренностей, был подписан накануне представителями обеих сторон.

Прогнозы и мнения экспертов

Российским бюджетникам следует выплатить 13-ю зарплату, а также 13-ю пенсию. По словам председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, данные меры финансовой поддержки нужно реализовать после новогодних каникул, когда большая часть россиян испытывает проблемы с деньгами.

Россияне должны отказаться от валютных сбережений, как от невыгодных источников вложений. По мнению экономиста Виталия Калугина, проценты по таким вкладам снизились практически до нуля и дальше ситуация будет только усугубляться.

Начало этого года является оптимальным временем для приобретения вторичной недвижимости, заявил руководитель пресс-службы федеральной компании «Этажи» Иван Камельских. Он подчеркнул, что январь—февраль традиционно считаются временем, когда собственники жилья становятся лояльнее в отношении дисконта.

Низкие пенсии россиян, по мнению руководителя центра аналитики «Сафмар» Евгения Биезбардиса, связаны с засильем «зарплат в конвертах» в 90-е годы. Он подчеркнул — такие выплаты привели к тому, что у многих людей почти не накопились пенсионные баллы, требующиеся для получения нормальной пенсии.