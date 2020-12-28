28 декабря 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 29 декабря. Скандального отца Сергия задержали, в мэрии готовятся перестановки

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Пресс-подход по коронавирусу в администрации Екатеринбурга. Екатеринбург, куземка екатерина
Заммэра Екатерина Куземка покидает свой пост Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-мэр помог своему преемнику — во власти Екатеринбурга произойдут перестановки — Екатерина Куземка покинет свой пост — задержан отец Сергий. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 29 декабря — в обзоре URA.RU:

Бывший мэр помог нынешнему

  • Перед уходом с поста главы Екатеринбурга Александр Высокинский подготовил переезд гордумы в Центральный универмаг, выделив депутатам финансирование на обустройство новых помещений. Этим шагом Высокинский помог врио мэра Алексею Орлову, который будет избавлен от проблемы переезда депутатов в 2021 году.

Чернецкий предрек перестановки во власти

  • После прихода нового главы Екатеринбурга Алексея Орлова в мэрии начнутся перестановки. Такой прогноз сделал на пресс-конференции член Совета Федерации, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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