Заммэра Екатерина Куземка покидает свой пост Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-мэр помог своему преемнику — во власти Екатеринбурга произойдут перестановки — Екатерина Куземка покинет свой пост — задержан отец Сергий. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 29 декабря — в обзоре URA.RU:

Бывший мэр помог нынешнему

Перед уходом с поста главы Екатеринбурга Александр Высокинский подготовил переезд гордумы в Центральный универмаг, выделив депутатам финансирование на обустройство новых помещений. Этим шагом Высокинский помог врио мэра Алексею Орлову, который будет избавлен от проблемы переезда депутатов в 2021 году.

Чернецкий предрек перестановки во власти

После прихода нового главы Екатеринбурга Алексея Орлова в мэрии начнутся перестановки. Такой прогноз сделал на пресс-конференции член Совета Федерации, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.

Вице-мэр уходит с должности

Вице-мэр Екатеринбурга по связям с общественностью и СМИ Екатерина Куземка с 30 декабря покидает администрацию города. Об этом URA.RU сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией.

Силовики задержали отца Сергия

Сотрудники спецслужб задержали бывшего схимонаха Сергия, который захватил Среднеуральский женский монастырь. Об этом сообщил telegram-канал экс-схиигумена.

Экс-руководитель «ВСМПО-Ависма» вернет компании более миллиарда

Бывший генеральный директор корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин до 2021 года должен выплатить компании 1,7 млрд рублей по делу о взыскании убытков.