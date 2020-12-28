Заммэра Екатерина Куземка покидает свой пост
Экс-мэр помог своему преемнику — во власти Екатеринбурга произойдут перестановки — Екатерина Куземка покинет свой пост — задержан отец Сергий. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 29 декабря — в обзоре URA.RU:
Бывший мэр помог нынешнему
- Перед уходом с поста главы Екатеринбурга Александр Высокинский подготовил переезд гордумы в Центральный универмаг, выделив депутатам финансирование на обустройство новых помещений. Этим шагом Высокинский помог врио мэра Алексею Орлову, который будет избавлен от проблемы переезда депутатов в 2021 году.
Чернецкий предрек перестановки во власти
- После прихода нового главы Екатеринбурга Алексея Орлова в мэрии начнутся перестановки. Такой прогноз сделал на пресс-конференции член Совета Федерации, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.
Вице-мэр уходит с должности
- Вице-мэр Екатеринбурга по связям с общественностью и СМИ Екатерина Куземка с 30 декабря покидает администрацию города. Об этом URA.RU сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией.
Силовики задержали отца Сергия
- Сотрудники спецслужб задержали бывшего схимонаха Сергия, который захватил Среднеуральский женский монастырь. Об этом сообщил telegram-канал экс-схиигумена.
Экс-руководитель «ВСМПО-Ависма» вернет компании более миллиарда
- Бывший генеральный директор корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин до 2021 года должен выплатить компании 1,7 млрд рублей по делу о взыскании убытков.
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