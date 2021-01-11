Челябинцы стали реже заражаться COVID, но чаще умирать от него

Среди инфицированных вновь появились школьники — их три человека Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 12 января зафиксировано 289 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 291, днем ранее 294), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. На фоне снижения заболеваемости растет число смертельных случаев: их уже 15 против 13-ти накануне и 12-ти днем ранее. В новогодние праздники в день умирали не более 8-9 человек.

«С начала пандемии произошло 39 685 случаев заражения, сейчас лечение проходят 13 343 южноуральца. Умерли 15 человек. Для девяти из них непосредственной причиной смерти стала коронавирусная пневмония, для шести пациентов COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выписаны за сутки 387 человек, с начала пандемии — 24 888 жителей области.

До 24 января в Челябинской области продлен введенный с начала пандемии режим повышенной готовности. 11 января губернатор Алексей Текслер смягчил карантин, сняв запрет на ночную работу кафе и ресторанов. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и ограничений, связанных с пандемией.