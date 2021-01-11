11 января 2021

Челябинцы стали реже заражаться COVID, но чаще умирать от него

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от COVID-19. Магнитогорск, вакцинация, covid-19, covid19, коронавирус, ковид, гам-ковид-вак
Среди инфицированных вновь появились школьники — их три человека Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 12 января зафиксировано 289 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 291, днем ранее 294), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. На фоне снижения заболеваемости растет число смертельных случаев: их уже 15 против 13-ти накануне и 12-ти днем ранее. В новогодние праздники в день умирали не более 8-9 человек.

«С начала пандемии произошло 39 685 случаев заражения, сейчас лечение проходят 13 343 южноуральца. Умерли 15 человек. Для девяти из них непосредственной причиной смерти стала коронавирусная пневмония, для шести пациентов COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выписаны за сутки 387 человек, с начала пандемии — 24 888 жителей области.

До 24 января в Челябинской области продлен введенный с начала пандемии режим повышенной готовности. 11 января губернатор Алексей Текслер смягчил карантин, сняв запрет на ночную работу кафе и ресторанов. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и ограничений, связанных с пандемией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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