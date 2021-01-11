Челябинцы жалуются на новый побочный эффект инфекции Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 12 января — 402-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 318-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 39 396, выздоровели 24 501 и скончались 1 398 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 3 425 269 (+23 315) случаев заражения. Вылечились 2 800 675 (+21 786) пациентов — почти 82% от заболевших. Умерли 62 273 (+436) человека — 1,8% от заразившихся.

В регионе выросла смертность от COVID

В Челябинской области на 11 января зафиксирован 291 случай заражения коронавирусом за сутки (накануне было 295, днем ранее 294). На фоне снижения заболеваемости растет смертность среди пациентов с коронавирусом. Так, к утру 11 января умерли 13 зараженных, накануне 12. На каникулах смертность составляла 8-9 случаев за день.

Ковидные госпитали закрывают

В Челябинской области с 11 января закрыты три ковидных госпиталя. 240 коек в Карталинской горбольнице, а также районных больницах Еткуля и Долгодеревенского вновь отдают под оказание медицинской помощи для обычных пациентов. В конце декабря были переведены в обычный режим работы сразу три госпитальные базы — в Сосновском районе, Еткуле и Локомотивном. Кроме того, в регионе продолжается вакцинация против коронавируса, а также бесплатное тестирование жителей, которое проводилось в ТРК на каникулах.

Челябинцы жалуются на новый побочный эффект COVID

Жители Челябинской области пожаловались на новый побочный эффект после коронавируса, который заставляет их стать вегетарианцами. Вкус и запах мяса становится отвратительным, не позволяя употреблять в пищу любые блюда с ним. «У половины заболевших может пропадать обоняние или вкус, а также происходить извращение обонятельных либо вкусовых рецепторов. У разных людей восстановление занимает разное время, но, как правило, этот период составляет несколько недель, в редких случаях — месяцев», — отметил URA.RU главный внештатный эпидемиолог области Александр Выгоняйлов. Он добавил, что такое встречается и при других респираторно-вирусных инфекциях.

Губернатор Текслер смягчил карантин по коронавирусу

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер не стал продлять запрет на работу ресторанов в ночное время, с 23 часов вечера до 6 часов утра. «При этом продолжает действовать запрет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания, на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. Речь идет о дискотеках, музыкальных представлениях и танцевальных программах», — уточнили в пресс-службе. URA.RU подготовило для читателей актуальный список запретов и разрешений.