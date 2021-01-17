Умер продюсер последнего альбома The Beatles

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Фил Спектор продюсировал альбом «Let It Be» группы The Beatles Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Продюсер Фил Спектор скончался в тюрьме в США на 82-м году жизни. Он был известен, в частности, продюсированием последнего альбома группы The Beatles «Let It Be».

«Фил Спектор скончался в тюрьме, в которой отбывал наказание за убийство актрисы Ланы Кларксон», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на калифорнийский департамент по делам исправительных учреждений и реабилитации. Спектору был 81 год.

Спектор стал известным благодаря созданию техники звукозаписи «стена звука». В конце 1980-х имя продюсера поместили в Зал славы рок-н-ролла. Отмечается, что смерть наступила по естественным причинам. По другим данным, к смерти продюсера привели осложнения из-за коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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