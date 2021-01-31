В Челябинске раскрыли число задержанных на митинге детей

Среди задержанных полицией Челябинска было 14 несовершеннолетних Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

На несогласованных акциях в поддержку блогера Алексея Навального в Челябинске 31 января были задержаны 14 несовершеннолетних. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.

«Всех 14 несовершеннолетних, что были задержаны на незаконной акции, в тот же день отпустили домой, — уточнила омубдсмен. — В отношении восьми человек составлены протоколы о правонарушениях».

В Челябинской области в несогласованной властями акции приняли участие 1,6 тысячи человек. По данным ГУ МВД по региону, в Челябинске задержали 127 участников, в Магнитогорске — 44 человека. Из-за транспортного коллапса на улице Энгельса в Челябинске возбуждено уголовное дело. Центральный районный суд Челябинска уже принял в отношении одного из участников решение об административном аресте на семь суток.

Участники шествий протестовали против ареста Навального 23 и 31 января в городах России. Акции не были санкционированы властями. Заявки на проведение мероприятий организаторами не подавались. В Челябинске число участников шествий 31 января (до 1,5 тысячи) было ниже, чем 23 января (от 1,5 до 2,5 тысячи). Эксперты отмечали, что люди в основном выходили не для того, чтобы поддержать блогера, а против ухудшения экономической ситуации. Также сказалась усталость, вызванная карантином из-за пандемии коронавируса.

После ареста Навального его сторонники опубликовали фильм-расследование о дворце под Геленджиком, якобы принадлежащем президенту РФ Владимиру Путину. Спустя несколько дней миллиардер Аркадий Ротенберг признался, что дворец принадлежит ему.