Vogue в России поменял главного редактора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глянцевые журналы. Челябинск., глянец, вог, vogue
Новым главредом станет бывший директор отдела красоты журнала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ксения Соловьева станет главным редактором российской версии журнала Vogue. На этом посту она сменит Марию Федорову, которая покидает компанию. Об этом сообщили в пресс-службе издательства «Condé Nast», которое выпускает Vogue в России.

«Condé Nast Россия объявляет о назначении Ксении Соловьевой главным редактором Vogue Россия», — говорится на официальном сайте издательства. Ксения Соловьева начала работу в журнале Tatler (тоже издает Condé Nast) в 2007 году с должности директора отдела красоты, напоминает RT. Затем она стала заместителем главного редактора, в 2010-м возглавила издание, пишет «Национальная служба новостей».

Первый номер журнала Vogue появился в США 1892 году. Основная тема издания — красота, мода, жизнь звезд. В России он впервые был напечатан в 1998 году. Издание часто упрекают в наличии системы двойных стандартов. В частности, такую точку зрения в конце 2020 года высказала ведущая Алена Водонаева.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...