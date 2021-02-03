Vogue в России поменял главного редактора

Ксения Соловьева станет главным редактором российской версии журнала Vogue. На этом посту она сменит Марию Федорову, которая покидает компанию. Об этом сообщили в пресс-службе издательства «Condé Nast», которое выпускает Vogue в России.
«Condé Nast Россия объявляет о назначении Ксении Соловьевой главным редактором Vogue Россия», — говорится на официальном сайте издательства. Ксения Соловьева начала работу в журнале Tatler (тоже издает Condé Nast) в 2007 году с должности директора отдела красоты, напоминает RT. Затем она стала заместителем главного редактора, в 2010-м возглавила издание, пишет «Национальная служба новостей».
Первый номер журнала Vogue появился в США 1892 году. Основная тема издания — красота, мода, жизнь звезд. В России он впервые был напечатан в 1998 году. Издание часто упрекают в наличии системы двойных стандартов. В частности, такую точку зрения в конце 2020 года высказала ведущая Алена Водонаева.
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