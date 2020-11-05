Алена Водонаева считает, что в первую очередь нужно думать об эстетике Фото: Личная страница Алёны Водонаевой в Instagram

Журнал Vogue позвал блогера Иду Галич в свою традиционную рубрику, где знаменитости делятся своими бьюти-секретами и показывают, как повторить их фирменный макияж, что вызвало волну негатива в комментариях. Ведущая Алена Водонаева из Тюмени высказалась в защиту Галич, однако к журналу возникают некоторые вопросы.

«Есть какой-то стандарт. Сейчас мы понимаем, что идет время инфлюенсеров, блогеров. Это нормально приглашать каких-то публичных девушек, которые не являются моделями, но являются популярными блогерами. Это классно!» — объяснила ведущая в своем Instagram. По ее мнению, странно лишь то, что Vogue зовет к себе только каких-то определенных блогеров.

«Я вообще могу спокойно говорить о журнале Vogue, потому что я отдаю себе отчет, что меня там никогда не будет», — заявила Водонаева. Она считает, что в журнале действует система двойных стандартов. Редакция журнала не берет к себе девушек, которые участвовали в реалити-шоу, как, например, она 16 лет назад в проекте «Дом 2», считает звезда. «К семейству Кардашьян и Холостяку это никак не относится. Здесь политика двойных стандартов работает хорошо», — заключила Водонаева.

Звезда призвала отбросить предрассудки по тому, кем является или являлась девушка. Она считает, что главный вопрос заключается в эстетике.