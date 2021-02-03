На Землю упадет потерянный спутник. Дата

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Аэропорт
Спутники падают на Землю несколько раз в год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Землю упадет спутник Telkom-3, потерянный для эксплуатации учеными в 2012 году. Падение аппарата ожидается 5 февраля, сообщил Джозеф Ремис, занимающийся расчетами падений неуправляемых искусственных спутников.

«Спутник TELKOM 3 упадет на Землю: 5 февраля 2021 года. UTC (всемирное координированное время, — прим. ред.) — 19 часов 44 минуты ± 28 часов», — сказано на официальной странице ученого в социальной сети Twitter. Таким образом, после 22 часов 44 минут по московскому времени спутник Telkom-3 упадет на Землю между 50 градусами северной и 50 градусами южной широты.

«На Землю спутники падают часто — несколько раз в год, и в основном в океан. И все же есть вероятность, что мы его увидим», — прокомментировал событие астроном, инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев в разговоре с URA.RU.

Спутник Telkom-3 запустили на орбиту с космодрома «Байконур» в августе 2012 года. Однако из-за проблем с разгонным блоком случилась авария, в итоге спутник остался на аномально низкой орбите и больше не выполнял своих функций — обеспечение телефонной и телевизионной связи.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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