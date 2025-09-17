Онлайн-библиотеку комиксов оштрафовали за ЛГБТ*, манга описывала брак со змеем

Менеджер русскоязычной онлайн-библиотеки комиксов MangaLIB Иван Кваст был оштрафован на 200 тысяч рублей. Причиной стал японский комикс «Девушка замужем за Змеем», размещенный на платформе.
«Менеджера MangaLIB снова оштрафовали за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена в РФ). В этот раз за мангу о браке между юной девушкой и огромным змеем», — пишет Baza. Суд признал, что содержание манги подпадает под нормы российского законодательства о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Подобные отношения выходят за рамки традиционных, поскольку не соответствуют определению союза между мужчиной и женщиной.
Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал сервис на 14 миллионов рублей. Тогда причиной стали обвинения в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и отказа от деторождения. В ответ на претензии MangaLIB усилила модерацию материалов. Теперь все произведения проходят предварительную проверку перед публикацией. Кроме того, была внедрена система жалоб, позволяющая пользователям сообщать о контенте, который может нарушать законодательство РФ.
Платформа «Мангалиб» функционирует как онлайн-сервис и мобильное приложение, предоставляя пользователям доступ к чтению манги на русском языке. В распоряжении компании имеется telegram-канал с аудиторией в 83 тысячи подписчиков, а также официальное сообщество «ВКонтакте», количество подписчиков которого превышает 600 тысяч.
*ЛГБТ-сообщество признано экстремистским и запрещено в РФ
