Профессор РАНХиГС объяснила идею отменить ИП в России

Отмена индивидуального предпринимательства защищает россиян от рисков, которых нет у юридических лиц. Об этом URA.RU рассказала профессор кафедры управления бизнес-процессами в сфере производства и сервиса факультета экономики недвижимости РАНХиГС, доктор экономических наук Галина Дехтярь.
С предложением ликвидировать статус индивидуального предпринимателя (ИП), сохранив только самозанятых и юридических лиц, выступил Институт экономики роста имени Столыпина, пишет «
Инициативу Дехтярь объясняет попыткой обезопасить россиян от потери денег. «Люди, выбирающие ИП, очень часто просто не знают, что по долгам и проблемам рискуют всем своим имуществом. Тогда как, открывая общество с ограниченной ответственностью, рискуют только уставным капиталом, который может быть в размере 10 тысяч», — сказала профессор РАНХиГС.
Экс-министр экономики России Андрей Нечаев считает, что ликвидация ИП — не первостепенная проблема российского бизнеса. «Это удобный режим, которым пользуется миллионы людей. Не понимаю, чем авторам идеи показался он ущербным. Более остро стоит вопрос налогового администрирования, защиты прав собственности», — поделился с URA.RU экономист.
Он подчеркнул, что нельзя смешивать юрлиц, самозанятых и индивидуальных предпринимателей: это разные категории, имеющие разные ограничения. «Самозанятые не занимаются бизнесом — они занимаются индивидуальным оказанием услуг. ИП занимаются именно бизнесом и имеют возможность нанимать работников», — добавил Нечаев.
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