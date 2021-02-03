Профессор РАНХиГС объяснила идею отменить ИП в России

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Бизнес-омбудсмен Борис Титов поддержал идею отменить индивидуальных предпринимателей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Отмена индивидуального предпринимательства защищает россиян от рисков, которых нет у юридических лиц. Об этом URA.RU рассказала профессор кафедры управления бизнес-процессами в сфере производства и сервиса факультета экономики недвижимости РАНХиГС, доктор экономических наук Галина Дехтярь.

С предложением ликвидировать статус индивидуального предпринимателя (ИП), сохранив только самозанятых и юридических лиц, выступил Институт экономики роста имени Столыпина, пишет «Федеральное агентство новостей». Бизнес-омбудсмен Борис Титов поддержал эту идею, но подчеркнул, что изменения должны проходить постепенно.

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Инициативу Дехтярь объясняет попыткой обезопасить россиян от потери денег. «Люди, выбирающие ИП, очень часто просто не знают, что по долгам и проблемам рискуют всем своим имуществом. Тогда как, открывая общество с ограниченной ответственностью, рискуют только уставным капиталом, который может быть в размере 10 тысяч», — сказала профессор РАНХиГС.

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев считает, что ликвидация ИП — не первостепенная проблема российского бизнеса. «Это удобный режим, которым пользуется миллионы людей. Не понимаю, чем авторам идеи показался он ущербным. Более остро стоит вопрос налогового администрирования, защиты прав собственности», — поделился с URA.RU экономист.

Он подчеркнул, что нельзя смешивать юрлиц, самозанятых и индивидуальных предпринимателей: это разные категории, имеющие разные ограничения. «Самозанятые не занимаются бизнесом — они занимаются индивидуальным оказанием услуг. ИП занимаются именно бизнесом и имеют возможность нанимать работников», — добавил Нечаев.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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