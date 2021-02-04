Суд наказал свердловского фотографа за работу на митинге

По данным редакции СМИ, сотрудник находился на мероприятии для освещения событий Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил фотографа портала 66.RU Алексея Школы к 30 часам обязательных работ за участие в несанкционированном митинге 31 января в поддержку Алексея Навального. Об этом URA.RU сообщил адвокат фотокорреспондента Алексей Бушмаков. По данным редакции СМИ, сотрудник находился на мероприятии для освещения событий, а при нем было редакционное задание.

«Наказание — 30 часов обязательных работ. Другим вариантом был штраф. Судья выбрал самое суровое [наказание]. Его судили по статье КоАП „Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования“», — уточнил Бушмаков.

На момент публикации получить оперативный комментарий в пресс-службе суда не удалось. Там попросили перезвонить позднее.

Главный редактор портала 66.ru Дмитрий Шлыков в своем аккаунте в Facebook подтвердил, что сотрудника наказали за работу на несанкционированной акции. «И судья, и полицейские признают, что Алексей там работал, выполнял свои профессиональные обязанности, но все равно считают его участником несанкционированного митинга. <…> Будем обжаловать, конечно», — отметил главный редактор.

Несогласованную акцию в Екатеринбурге 31 января разогнал ОМОН. Ее численность, по данным МВД, составила до двух тысяч человек, по данным регионального министерства общественной безопасности — 2,3 тысячи человек, а по оценке депутата гордумы Константина Киселева — более 10 тысяч. Неделю назад, 23 января, власти говорили о трех тысячах горожан, вышедших на улицу.

По итогам той акции были задержаны более 20 человек. Троим из них — главе местного штаба Навального Алексею Гресько, члену штаба Виктории Райх и Евгению Механцеву — назначили от четырех до десяти суток административного ареста. По результату акции 31 января, по данным представителя правозащитного медиа-проекта «ОВД-Инфо» в Екатеринбурге Сергея Зыкова, в Екатеринбурге задержали около 60 человек. При этом областное министерство общественной безопасности сообщало о 43 задержанных.

Поводом для организации несанкционированных протестов по всей стране считаются арест Навального (за нарушение условий испытательного срока, на котором он находился с 2015 года по делу «Ив Роше»), а также его расследование об отеле в Геленджике. Видео на YouTube, по данным платформы, посмотрели более 100 млн раз, по другим сведениям — только три миллиона. Бизнесмен Аркадий Ротенберг 30 января заявил, что является собственником комплекса строений, показанного в фильме.