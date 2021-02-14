Губернатор Алексей Текслер протестировал новый трамвайный вагон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская ЕР будет меняться — губернатор протестировал новый трамвай — прошла акция в поддержку Навального — у дочери бывшего министра прошел обыск — начальника полиции отправили под домашний арест — в металлолом сдали снаряды. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 15 февраля — в обзоре URA.RU:

В ЕР готовят кадровую реформу

Структура президиума регионального отделения «Единой России» будет пересмотрена. Уже на этой неделе проект новой структуры представят секретарю президиума, губернатору Алексею Текслеру.

Глава региона продемонстрировал новый трамвайный вагон

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер показал журналистам новый трамвай производства Усть-Катавского вагоностроительного завода.

В Челябинске прошла акция в поддержку Навального

В Челябинске 14 февраля прошла несогласованная акция в поддержку блогера Алексея Навального. Источники URA.RU в силовых структурах сообщили, что задержаний на этом мероприятии не было.

Силовики провели обыски у дочери экс-министра

12 февраля силовики провели обыск в квартире дочери экс-министра культуры области Марии Макаровой. Она является администратором чата штаба Навального в Челябинске.

Высокопоставленного полицейского отправили под домашний арест

Начальника отдела полиции «Левобережный» Магнитогорска подполковника Антона Романова отправили под домашний арест. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

В Копейске в металлолом сдали боевые снаряды

Пять танковых снарядов калибра 125 мм обнаружили возле пункта приема металлолома по улице Кемеровской в Копейске. Информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе управления Росгвардии по региону.