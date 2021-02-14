Челябинская ЕР будет меняться — губернатор протестировал новый трамвай — прошла акция в поддержку Навального — у дочери бывшего министра прошел обыск — начальника полиции отправили под домашний арест — в металлолом сдали снаряды. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 15 февраля — в обзоре URA.RU:
В ЕР готовят кадровую реформу
- Структура президиума регионального отделения «Единой России» будет пересмотрена. Уже на этой неделе проект новой структуры представят секретарю президиума, губернатору Алексею Текслеру.
Глава региона продемонстрировал новый трамвайный вагон
- Губернатор Челябинской области Алексей Текслер показал журналистам новый трамвай производства Усть-Катавского вагоностроительного завода.
В Челябинске прошла акция в поддержку Навального
- В Челябинске 14 февраля прошла несогласованная акция в поддержку блогера Алексея Навального. Источники URA.RU в силовых структурах сообщили, что задержаний на этом мероприятии не было.
Силовики провели обыски у дочери экс-министра
- 12 февраля силовики провели обыск в квартире дочери экс-министра культуры области Марии Макаровой. Она является администратором чата штаба Навального в Челябинске.
Высокопоставленного полицейского отправили под домашний арест
- Начальника отдела полиции «Левобережный» Магнитогорска подполковника Антона Романова отправили под домашний арест. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.
В Копейске в металлолом сдали боевые снаряды
- Пять танковых снарядов калибра 125 мм обнаружили возле пункта приема металлолома по улице Кемеровской в Копейске. Информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе управления Росгвардии по региону.
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