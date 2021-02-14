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13 февраля 2021
12 февраля 2021

Самое актуальное в Челябинской области на 15 февраля. В ЕР готовят кадровую реформу, у дочери экс-министра прошел обыск

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового трамвайного вагона, Усть-Катавского вагоностроительного завода. Челябинск, текслер алексей
Губернатор Алексей Текслер протестировал новый трамвайный вагон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская ЕР будет меняться — губернатор протестировал новый трамвай — прошла акция в поддержку Навального — у дочери бывшего министра прошел обыск — начальника полиции отправили под домашний арест — в металлолом сдали снаряды. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 15 февраля — в обзоре URA.RU:

В ЕР готовят кадровую реформу

  • Структура президиума регионального отделения «Единой России» будет пересмотрена. Уже на этой неделе проект новой структуры представят секретарю президиума, губернатору Алексею Текслеру.

Глава региона продемонстрировал новый трамвайный вагон

В Челябинске прошла акция в поддержку Навального

  • В Челябинске 14 февраля прошла несогласованная акция в поддержку блогера Алексея Навального. Источники URA.RU в силовых структурах сообщили, что задержаний на этом мероприятии не было.

Силовики провели обыски у дочери экс-министра

Высокопоставленного полицейского отправили под домашний арест

В Копейске в металлолом сдали боевые снаряды

  • Пять танковых снарядов калибра 125 мм обнаружили возле пункта приема металлолома по улице Кемеровской в Копейске. Информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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