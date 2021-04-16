16 апреля 2021

Украина хочет получить нового суперсоюзника в борьбе с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Евромайдан. Киев, флаг украины
В украинском МИД попросили Китай о защите от России Фото:

Киев попросил у КНР помощи в сдерживании российской агрессии. Об этом замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил своему китайскому коллеге Ле Юйчэну.

«Евгений Енин выразил надежду, что КНР присоединится к процессу сдерживания российской агрессии», — уточнили в украинском министерстве, передают РИА «Новости». Китайская сторона заверила, что поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, уточнили в МИД. Ле Юйчэн уверен, что Киев сможет уладить конфликты с Москвой с помощью переговоров.

Также заместители министров обсудили сотрудничество Украины и КНР в различных сферах жизни. Енин поблагодарил Китай за поставку вакцины от коронавируса CoronaVac. Страны продолжать взаимодействие в экономической, гуманитарной, торговой и других областях.

Китайские СМИ считают, что «красной чертой» в отношениях России и Украины может стать появление военных баз НАТО на украинской стороне, сообщает агентство Nation news. Ранее стало известно, что в случае войны с РФ Запад передаст Украине оружие и разведданные, пишет телеканал 360. В Кремле уже назвали единственный способ избежать войны в Донбассе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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