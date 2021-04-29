Синоптики пообещали пермякам в майские праздники дождь и холода

Погоду в крае будет определять циклон, который принесут дожди Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае первые дни майских праздников окажутся дождливыми и холодными. Погоду будут определять циклоны, которые принесут достаточно интенсивные осадки, сообщается на сайте ГИС-центра Пермского классического университета (ПГНИУ).

«Сильные дожди ожидаются с прохождением двух юго-западных циклонов: первый из них будет определять погоду на Урале 1—2 мая, а второй — 4—5 мая. Также продолжение циклонов будет сопровождаться сильным ветром, порывы которого могут достигать 15-20 м/с», — информирует ГИС-центр.

В Перми и южных районах края 1 мая ожидается 13-15 градусов тепла. К вечеру начнутся дожди, которые могут продлиться до утра 2 мая. Максимальная температура воздуха 2 мая не превысит 11 градусов, а в ночь на 3 мая на большей части края ожидаются заморозки до 0 градусов.

Потепление ожидается днем 3 мая — воздух в это день прогреется до 14 градусов, а на юге края может потеплеть до 20 градусов и выше. 4 мая, по предварительным прогнозам синоптиков, в теплый сектор циклона попадет лишь Южный Урал, поэтому в Пермском крае существенного потепления не будет.