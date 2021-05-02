Захарова заявила о стратегии США по давлению на Россию

Власти США пытаются доминировать над Россией, сдерживая ядерный потенциал вооруженных сил РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«В военной сфере США поставили перед собой задачу достижения абсолютного доминирования [над РФ]», — приводятся слова Захаровой на официальном сайте министерства. Она отметила, что США стремится сдержать ядерный потенциал России.
Вашингтон достигает этого с помощью создания глобальной системы противоракетной обороны, рассказала Захарова. Вместе с этим, добавила она, власти США развивают оружие, связанное с военно-космическими силами, чтобы сдержать РФ.
Ранее Захарова заявила, что Россия создает список недружественных стран, куда будут внесены США. Она считает, что противники РФ пытаются сдержать развитие страны с помощью дипломатических методов, передает «Национальная служба новостей».
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