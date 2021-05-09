09 мая 2021

Часть россиян ждет новая выплата от государства. Но при одном условии

© Служба новостей «URA.RU»
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Выплаты до двух миллионов рублей получит часть россиян Фото:

Россиянам, которые переедут в деревню или небольшой город по программе «Земский работник культуры», планируют выплачивать один миллион рублей. Соответствующие изменения в уже действующую госпрограмму «Развитие культуры» подготовило Минкультуры РФ.

С 2022 года специалистам до 55 лет, переезжающим в деревню или небольшой город с населением до 50 тысяч человек по программе «Земский работник культуры», планируют давать по одному миллиону рублей. А тем, кто отправится в Дальневосточный федеральный округ, — два миллиона. Командировка рассчитана на пять лет, передает «Парламентская газета». Уточняется, что подобная схема распространяется также на врачей и учителей.

Для того, чтобы получить деньги, работникам необходимо заключить договор о предоставлении единовременной компенсационной выплаты с уполномоченным органом субъекта или трудовой договор с организацией, подведомственной местному департаменту культуры. После чего необходимо проработать в организации не менее пяти лет, иначе придется возместить в региональный бюджет полученную сумму.

Ранее стало известно, что в проекте бюджета на 2021 год на программу комплексного развития сельских территорий запланировано около 31 млрд рублей. В общей сложности на создание инфраструктуры в селах в 2021 году потратят порядка 210 миллиардов рублей. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пояснил, что в селах невозможно создать равные с городскими условия для саморазвития без повышения уровня сельского здравоохранения, образования, социальной сферы, культуры, коммуникаций.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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