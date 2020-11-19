Дмитрий Медведев сообщил о возможном увеличении расходов на развитие сел Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Партия «Единая Россия» и правительство РФ рассмотрят возможность увеличения государственных расходов на развитие сел. Председатель партии Дмитрий Медведев сообщил, что договорился с премьером Михаилом Мишустиным поднять этот вопрос в марте 2021 года, когда обычно готовятся поправки в федеральный бюджет.

«Договорились, что по итогам первого квартала следующего года „Единая Россия“ совместно с правительством вернется к вопросу финансового обеспечения программы комплексного развития сельских территорий. Традиционно весной готовятся поправки в бюджет. В приоритетном порядке проработаем возможность увеличения финансирования мероприятий по развитию села», — сказал Дмитрий Медведев.

Реализация госпрограммы началась в этом году, партия принимала непосредственное участие в подготовке документа, напомнил Медведев. Так, к примеру, финансирование развития сельского хозяйства в Курганской области в 2020 году выросло в 1,4 раза по сравнению с 2019 годом и должно составить 1,3 млрд рублей, сообщил замсекретаря местного реготделения «Единой России» Дмитрий Фролов. «В этом году впервые возмещаются затраты хозяйств на техническое перевооружение приоритетных подотраслей, приобретение неплеменных животных, покупку скота личными подсобными хозяйствами», — рассказал Фролов.

В Курганской области финансирование сельского хозяйства выросло в 1,4 раза Фото: пресс-служба «Единой России»

В проекте бюджета на 2021 год на программу запланировано около 31 млрд рублей. При этом на развитие сел также направлен ряд других проектов. «Это и строительство школ, детских садов, домов культуры, спортивных объектов, и поставка передвижных мобильных медицинских комплексов (так называемых „поездов здоровья“), и подключение к интернету, и выплаты по программам „Земский учитель“ и „Земский доктор“, и многое другое», — сказал председатель «Единой России».

Медведев отметил, что «Единая Россия» подготовила поправки ко второму чтению бюджета, которые направлены на поддержку сельских территорий. В общей сложности на создание инфраструктуры в селах в 2021 году потратят порядка 210 миллиардов рублей. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак добавил, что в селах невозможно создать равные с городскими условия для саморазвития без повышения уровня сельского здравоохранения, образования, социальной сферы, культуры, коммуникаций.

Андрей Турчак назвал условия для повышения качества жизни в селах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Турчак напомнил, что эти приоритеты «Единая Россия» отстаивала во время работы над проектом бюджета на 2021—2023 годы. Например, по инициативе партии в документе предусмотрели около 2 млрд рублей на покупку 304 передвижных медицинских комплексов для населенных пунктов с населением меньше ста человек. «Такие „передвижные поликлиники“ дают возможность пройти диагностику на современном оборудовании, сдать анализы, получить помощь квалифицированных специалистов. В следующем году такую помощь получат 24 региона», — отметил Андрей Турчак.

Кроме того, ко второму чтению проекта бюджета в Госдуме партия предложила поправки о создании дополнительной социокультурной инфраструктуры в селах. «С учетом ранее предусмотренного финансирования они позволят построить более 300 домов культуры, переоснастить около тысячи ДК, создать условия для занятий спортом в более чем 900 сельских школах, поставить более 100 автоклубов для обслуживания сельского населения», — подчеркнул Андрей Турчак. Кроме того, координатор партийного проекта «Российское село» на Ямале Тимур Акчурин рассказал, что в госпрограмму развития сельских территорий предлагается включить предложения по развитию межселенных территорий — на этих местах располагаются фактории, где оленеводы могут получить различные виды услуг.

В госпрограмме могут быть учтены предложения по улучшению качества жизни оленеводов Фото: пресс-служба «Единой России»

В 2021 году «Единая Россия», Минстрой и Минсельхоз также начнут собирать заявки на строительство социокультурных комплексов в селах. В таких зданиях смогут одновременно размещаться администрация, школа, детский сад, ФАП, ДК, библиотека. В пилотных регионах программу начнут реализовывать в 2022-м. Совместно с правительством и «Газпромом» партия проработает предложения по газификации сельских территорий. Ключевая задача — определить единого оператора газификации, заметил Турчак: «Кроме того, мы предложили предоставить гражданам возможность получать все услуги по подключению газа через „единое окно“ МФЦ».