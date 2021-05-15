Экс-агент ФБР назвала причину упадка американской империи

США переживают упадок, признаком которого является политическое разделение оборонного истеблишмента. Об этом заявила бывший спецагент ФБР и эксперт по анализу разведданных Колин Роули, комментируя письмо американских отставных генералов о здоровье президента страны Джо Байдена.
«Это письмо представляет правую сторону политической поляризации, наблюдаемой в США, которая теперь распространяется и на военных и военно-промышленный комплекс», — приводит слова бывшего спецагента
Ранее 124 отставных генерала армии США написали письмо, в котором поставили под сомнение психическое и физическое состояние президента Байдена, напоминает RT. По мнению авторов письменного обращения, администрация Байдена своими действиями ставит существование США под угрозу. При этом действующие американские военные раскритиковали действия бывших коллег.
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