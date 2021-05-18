18 мая 2021

Политологи США назвали 4 способа помочь Украине в войне с Россией

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Виды города. Москва, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Украина может вступить в НАТО Фото:
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Война на Украине

США необходимо относиться к Украине и Грузии как к де-факто членам НАТО, чтобы исключить возможность агрессии со стороны России. Кроме того, Вашингтон должен поделиться данными разведки с Киевом, увеличить военное присутствие в Черном море и усилить санкции против «Северного потока — 2». Такое мнение высказали обозреватели американского журнала The National Interest политологи Мамука Церетели и Джеймс Джей Карафано.

Как пишет издание, Америке необходимо первым делом начать относиться к Украине и Грузии как к де-факто членам НАТО. «Это приведет к оказанию помощи в обучении, военной совместимости, продаже оружия и договоренностях о кибербезопасности», — сообщают авторы.

По мнению экспертов, существует еще несколько факторов:

  • США должны поделиться с Украиной разведданными о наращивании российской военной мощи у ее границ: «Мы также сделаем доступными для общественности спутниковые снимки этого скопления».
  • Необходимо увеличить военно-морское присутствие в Черном море. «Хотя США увеличили свое присутствие вскоре после вторжения России в Украину в 2014 году, с тех пор оно резко сократилось. Это была ошибка», — приводит слова политологов журнал NI.
  • США необходимо продолжать выступать против «Северного потока — 2», чтобы в конечном итоге уничтожить проект газопровода.

Ранее бывший спецагент ФБР Колин Роули заявила о упадке США из-за политического разделения оборонного истеблишмента. Из-за «упадка империи США — НАТО — Израиль» усугубляются борьба за влияние и коррупция в американских верхах, передает слова Роули телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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