МЧС предупредило о шторме и грозах в Свердловской области

Свердловскую область ждут грозы и шквальный ветер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей Свердловской области 24 мая ждет сильное ухудшение погодных условий. По информации регионального МЧС, на регион надвигаются сильный ветер и грозовой фронт.

«24 мая местами в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с, грозы», — сообщают спасатели. В ведомстве призвали жителей области соблюдать бдительность.

Об ухудшении погодных условий в Свердловской области ранее в разговоре с URA.RU сообщала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко. Аномальная жара спадет уже в начале следующей недели.