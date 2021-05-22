22 мая 2021
21 мая 2021

МЧС предупредило о шторме и грозах в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловскую область ждут грозы и шквальный ветер Фото:

Жителей Свердловской области 24 мая ждет сильное ухудшение погодных условий. По информации регионального МЧС, на регион надвигаются сильный ветер и грозовой фронт.

«24 мая местами в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с, грозы», — сообщают спасатели. В ведомстве призвали жителей области соблюдать бдительность.

Об ухудшении погодных условий в Свердловской области ранее в разговоре с URA.RU сообщала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко. Аномальная жара спадет уже в начале следующей недели.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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