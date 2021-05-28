28 мая 2021

В Совфеде назвали преемника Меня на посту аудитора Счетной палаты

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Рабочий визит заместителя председателя Правительства Российской Федерации в Дегтярск. Свердловская область, мень михаил
В Совфеде ожидают представления президента Фото:

Аудитор Счетной палаты (СП) Михаил Мень в ближайшее время может быть освобожден с этой должности. В Совете Федерации ему уже нашли замену. Об этом сообщают источники в верхней палате парламента.

«Документы на освобождение Меня с поста аудитора СП поступили в Совфед. Вопрос об этом комитет рассмотрит первого июня», — пишет РИА Новости.

Сообщается также, что на данный момент рассматривается вопрос о назначении на эту должность зампреда комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Сергея Мамедова. В Совете Федерации уже ожидают представления президента РФ Владимира Путина по этому поводу, добавил глава комитета ведомства Анатолий Артамонов.

Ранее стало известно, что в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области, совместно с бенефициарами группы компаний «ПРОДО» организовал преступную группу. Ее главной целью было хищение бюджетных средств, выделенных в качестве кредита для поддержки области, напоминает РАПСИ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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