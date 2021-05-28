В Совфеде назвали преемника Меня на посту аудитора Счетной палаты

Аудитор Счетной палаты (СП) Михаил Мень в ближайшее время может быть освобожден с этой должности. В Совете Федерации ему уже нашли замену. Об этом сообщают источники в верхней палате парламента.
«Документы на освобождение Меня с поста аудитора СП поступили в Совфед. Вопрос об этом комитет рассмотрит первого июня», — пишет РИА Новости.
Сообщается также, что на данный момент рассматривается вопрос о назначении на эту должность зампреда комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Сергея Мамедова. В Совете Федерации уже ожидают представления президента РФ Владимира Путина по этому поводу, добавил глава комитета ведомства Анатолий Артамонов.
Ранее стало известно, что в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области, совместно с бенефициарами группы компаний «ПРОДО» организовал преступную группу. Ее главной целью было хищение бюджетных средств, выделенных в качестве кредита для поддержки области, напоминает
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