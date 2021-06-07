Мэру челябинского города перекроют вход в администрацию

Александр Виноградов ждет решения правительства области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В мэрию Троицка Челябинской области вечером 8 июня поступило письмо из городского суда, в котором сообщается, что решение об отстранении от работы мэра Александр Виноградова, принятое 7 июня, должно быть исполнено немедленно. Об этом URA.RU сообщил адвокат мэра Евгений Гаврюшов, заявивший, что письмо не имеет юридической силы.

«В решении суда сказано, что оно пока не вступило в силу и в течение трех дней мы можем его обжаловать в областном суде, — пояснил адвокат. — Сегодня мы отправили в областной суд апелляцию». Адвокат также добавил, что бумаги отправлены в правительство региона. «Мэр исполнит то решение, которое примут в правительстве», — сообщил он.

Источник в правоохранительных органах сообщил URA.RU, что по просьбе следствия на входе в мэрию могут поставить судебных приставов, которые не пустят главу в здание. Письмо из суда также отправили в правительство области, где пока воздерживаются от комментариев.

Виноградов обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2019 году он незаконно передал оборудование, подконтрольное местной теплоснабжающей организации, другой фирме. Сам мэр указывает, что вынужден был сделать это с ведома прокуратуры и полиции, чтобы не допустить срыва отопительного сезона.

Виноградова задержали: он несколько дней провел в СИЗО, затем его выпустили под домашний арест, потом под залог — и он вернулся на работу. Процесс по этому делу проходит в суде Троицка. На первом заседании удовлетворено ходатайство прокуратуры об отстранении Виноградова от работы на время суда. Мэр, пока дело не рассмотрено в областном суде, продолжает руководить городом.