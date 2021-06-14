Челябинский экс-чиновник отсудил у Минфина РФ 700 тысяч рублей

Сергей Шацкий выиграл очередной суд, на этот раз у государства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-начальник комитета архитектуры и градостроительства мэрии Чебаркуля Челябинской области Сергей Шацкий выиграл суд у Министерства финансов РФ на сумму в 700 тысяч рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Чебаркульского городского суда, иск подавался к государству за незаконное уголовное преследование.

«Речь шла о взыскании за счет казны РФ компенсации морального вреда в размере 3 млн рублей, а также судебных расходов на оплату услуг представителя, — уточнили в пресс-службе суда. — Суд частично удовлетворил исковые требования в размере 700 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда и 10 тысяч рублей в счет возмещения судебных расходов на оплату услуг представителя». Решение суда пока в силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.

Уголовное дело на Шацкого завели в 2016 году по показаниям экс-начальника управления муниципальной собственности мэрии Радика Сабирова, бывшего на тот момент фигурантом другого коррупционного дела. Коллега заявил, что Шацкий якобы получил 20 тыс. рублей от местного жителя за решение земельного вопроса. Сам Сабиров за сотрудничество со следствием отделался штрафом.

Шацкий вину не признал. В мае 2018 года горсуд признал его виновным в получении взятки и приговорил к штрафу в один миллион рублей. Шацкий подал апелляцию, облсуд вернул дело в первую инстанцию, где его на этот раз признали невиновным. С этим была не согласна уже прокуратура, оспорившая решение суда. Облсуд вновь вернул материалы в Чебаркуль, и Шацкого опять оправдали.