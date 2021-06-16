Депутата пермского заксобрания Олега Постникова в шутку сравнили с посикунчиком Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Для лидера пермского регионального отделения ЛДПР, депутата законодательного собрания Пермского края Олега Постникова предложили ввести запрет на посещение магазинов. Об этом во время июньского пленарного заседания при обсуждении школьного питания с иронией заявил спикер краевого заксобрания Валерий Сухих.

Постников задал министру образования Пермского края Раисе Кассиной вопросы про качество школьного питания. Министр на это ответила, что можно проработать вопрос определения единого поставщика школьного питания в рамках отдельно взятого муниципалитета. На это предложение отреагировал Сухих. «Олегу Сергеевичу надо предложить ходить только в „Пятерочку“. И все. В остальные магазины — запретим», — сказал председатель законодательного собрания Пермского края Сухих.

Также Сухих в шутку предположил, что Постников продвигает интересы «Макдоналдса», когда тот предложил актуализировать школьное меню для старшеклассников. «Нет, ни в коем случае. Посикунчики. Только посикунчики», — ответил Постников. После этой фразы уже самого Постникова сравнили с посикунчиком.