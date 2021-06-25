Telegram ввел групповые видеозвонки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мессенджер Telegram на русском. Екатеринбург, смартфон, интернет, сеть, гаджет, мессенджер, telegram, приложение, телеграм, русский язык
Мессенджер добавил новую функцию Фото:

Пользователи мессенджера Telegram смогут созваниваться в групповых чатах. Также теперь можно будет включать трансляцию экрана. Об этом указано на сайте сервиса.

«Голосовой чат в любой группе теперь можно мгновенно превратить в видеоконференцию — достаточно, чтобы любой из участников включил видеорежим, нажав на значок камеры», — сообщают разработчики. В новой версии Telegram будут анимированные фоны и анимация при отправке сообщений.

«С сегодняшнего дня Вы можете включить видеотранcляцию с камеры или изображения с экрана в голосовом чате любой группы. Это позволит использовать голосовые чаты для онлайн-уроков, деловых встреч или семейных собраний», — указано на сайте. Пользователи также смогут параллельно транслировать изображение с экрана и с видео с камеры во время звонка, сообщает «Национальная служба новостей». Мессенджер запустил функцию звонков в 2017 году.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...