Челябинские пенсионеры получили путинские выплаты

Пенсионеры получили по 10 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пенсионеры Челябинской области получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Об этом 2 сентября сообщили в региональной Общественной палате.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 24 августа 2021 года „О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию“, российские пенсионеры 2 сентября 2021 года получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей», — указано на сайте Общественной палаты.

Глава совета ОП Анатолий Сурков оценил своевременность выплат пенсионерам. «Выплаты работающим пенсионерам уже несколько лет не индексируются. Мы все прекрасно понимаем, что работают пенсионеры в большинстве случаев, потому что на пенсию прожить достаточно тяжело. Они работают для того, чтобы хоть как-то улучшить качество своей жизни. В случае данной выплаты неработающих и работающих пенсионеров сравняли и это отлично», — сказал Сурков.

Единовременные выплаты стали поступать россиянам в ночь на 2 сентября. Также в сентябре по 15 тысяч рублей получат военные и сотрудники правоохранительных органов.