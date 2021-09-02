Пенсионерам в России начали поступать президентские выплаты

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Ночью 2 сентября пенсионерам начали поступать выплаты от президента Фото:

В России начали поступать президентские выплаты пенсионерам и инвалидам. Об этом сообщила читательница URA.RU.

Ночью 2 августа начали перечислять президентскую выплату в размере 10 тысяч рублей. «Зачисление единовременной социальной выплаты по указу президента РФ 10000 рублей» — такие сообщения стали поступать пенсионерам. Финансовая поддержка предоставляется всем пенсионерам, в том числе и работающим.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах в размере 15 тысяч рублей военным и силовикам.

Россиянам начали поступать деньги на карту
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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