Пенсионерам в России начали поступать президентские выплаты

Ночью 2 сентября пенсионерам начали поступать выплаты от президента
В России начали поступать президентские выплаты пенсионерам и инвалидам. Об этом сообщила читательница URA.RU.
Ночью 2 августа начали перечислять президентскую выплату в размере 10 тысяч рублей. «Зачисление единовременной социальной выплаты по указу президента РФ 10000 рублей» — такие сообщения стали поступать пенсионерам. Финансовая поддержка предоставляется всем пенсионерам, в том числе и работающим.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах в размере 15 тысяч рублей военным и силовикам.
Россиянам начали поступать деньги на карту