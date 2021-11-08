Самым влиятельным стал мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернаторы российских регионов потеряли в рейтинге влияния из-за пандемии коронавируса. Большинство глав субъектов не может остановить рост заболеваемости COVID или эффективно управлять прививочной кампанией. Об этом сообщается в исследовании, составленном АПЭК по итогам октября.

Сильнее всего в рейтинге АПЭК потеряли губернатор Саратовской области Валерий Радаев (с 28-го на 41-е место), глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн (с 68-го на 73-е место), руководитель Республики Крым Сергея Аксенова (с 23-го на 27-е место), губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев (с 43-го на 48-е место), губернатор Псковской области Михаил Ведерников (с 49-го на 54-е место). Глава ХМАО Наталья Комарова опустилась с 24-го на 29-е место, передают «Известия».

Также позиции теряют главы регионов, чаще других обсуждаемые в качестве возможных кандидатов на досрочную отставку. В том числе, руководитель Кировской области Игорь Васильев (с 70-го на 75-е место), губернатор Томской области Сергей Жвачкин (с 75-го на 83-е место), глава Хакасии Валентин Коновалов (с 84-го на 85-е место).

При этом топ самых влиятельных губернаторов, по данным АПЭК, возглавляют мэр Москвы Сергей Собянин, главы Чечни и Татарстана Рамзан Кадыров и Рустам Минниханов. В списке самых влиятельных также оказались губернатор Московской области Алексей Воробьев, глава Санкт-Петербурга Александр Беглов и Александр Моор, возглавляющий Тюменскую область.

Ранее сообщалось, что в Кремле губернаторам поставили срок в 2-3 недели на то, чтобы сбить волну заболеваемости и нарастить темпы вакцинации, сообщил URA.RU близкий к правительству РФ источник. Контроль над регионами будет двух уровней: в кабмине и в администрации президента. К началу декабря обе структуры подготовят Владимиру Путину доклады с выводами о том, кому из губернаторов не удалось стабилизировать ситуацию. В отношении этих глав регионов могут быть приняты кадровые решения, предупреждают эксперты.