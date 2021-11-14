Бывшего вице-мэра Чебаркуля не отпустили из колонии

Алексей Сафонов не выплатил штраф за взятки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд 15 ноября отказал бывшему вице-мэру Чебаркуля Алексею Сафонову, осужденному за получение взяток, в смягчении наказания. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Сафонов пытался оспорить решение Кыштымского горсуд, ранее отказавшего бывшему чиновнику в замене колонии строгого режима на принудительные работы, к которым, к примеру, относится уборка улиц.

«Судебное заседание о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами Сафонову состоялось 15 ноября. Суд установил, что назначенный в качестве дополнительного наказания штраф в размере 11 миллионов 100 тысяч рублей уплачен в незначительном размере, остаток составляет более 10 миллионов 904 тысячи рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе облсуда.

Сафонова сначала арестовали за попытку коммерческого подкупа в феврале 2015 года, но наказания он избежал за сроком давности. Он также пытался судиться с URA.RU, подав иск в 1 млн рублей, но проиграл суд. Позже в отношении Сафонова было возбуждено уголовное дело по обвинению в получении взяток. По этой статье его приговорили к 9 годам строгого режима и к штрафу в 11 млн рублей. Это была его четвертая судимость.

В мае 2020 года Сафонов попытался покинуть колонию, но прокуратура отклонила ходатайство, указав, что взяточник «не встал на путь исправления». Затем Сафонов дважды просил заменить ему неотбытую часть срока исправительными работами, но безуспешно. Одной из причин этого стало то, что он выплатил мизерную часть назначенного ему штрафа.