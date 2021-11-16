Верховный суд: коммунальщиков надо штрафовать за отказ от услуг

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Суд вправе взыскать с коммунальной службы штраф за отказ от предоставления услуг Фото:

Сотрудники коммунальных служб не имеют права лишать жильцов энергоснабжения за неуплату долгов. В противном случае энергетики должны заплатить штраф. Такое заявление было сделано Верховным судом РФ после рассмотрения разбирательства жительницы Самарской области с энергосбытом.

«Предметом заключенного между сторонами договора энергоснабжения является приобретение электроэнергии для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением истцом предпринимательской деятельности. Поэтому… следует применять законодательство о защите прав потребителей», — передает РАПСИ постановление Верховного суда РФ. Законодательство о защите прав потребителей предусматривает штраф для продавца или исполнителя услуги в размере 50% от суммы, установленной судом в пользу победившей стороны.

Заявление об уплате штрафа сотрудниками коммунальной службы было озвучено Верховным судом после рассмотрения жалобы жительницы Самарской области об отключении электроэнергии местным энергосбытом в связи с задолженностью. Суд первой инстанции не удовлетворил требование истца о взыскании штрафа с ответчика, однако Верховный суд направил дело на новое рассмотрение.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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