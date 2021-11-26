В России 1235 человек умерло от коронавируса

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В России зафиксировано 1235 смертей от коронавируса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За последние сутки в России от коронавируса скончалось 1235 человек. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 3 690 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1235 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36145 человек», — сообщает оперштаб.

Ранее иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что до конца 2021 года смертность от COVID-19 в России превысит 1 млн человек. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что в России пока не наблюдается снижения уровня смертности от коронавируса, пишет RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин готов брать на себя ответственность за «непопулярные» меры борьбы с COVID-19, сообщает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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