27 ноября 2021

ВОЗ опровергла данные о непроверенности вакцин против COVID-19

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Представители ВОЗ не согласны с информацией о том, что вакцины от COVID-19 непроверенные Фото:
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Коронавирус COVID-19

Информация о том, что предлагаемые в мире вакцины против коронавируса являются непроверенными, не отвечает действительности. Таким мнением по поводу эффективности существующих вакцин против COVID-19 поделилась представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

«Это не так. Платформы этих вакцин существуют более 10, 15 и 20 лет. Это значит, что технология знакома», — сказала Вуйнович, отвечая на соответствующий вопрос, пишут РИА «Новости».

Мелита Вуйнович провела аналогию с вакциной от гриппа. Она рассказала, что из-за мутаций этот вирус меняется два раза в год, однако врач не опасаются, так как для вакцины применяется такая же технология — одна и та же проверенная платформа, как и в случае с вакцинами от коронавируса. Она также отметила важность разработки назальных вакцин, так как вирус попадает преимущественно через нос.

Представитель ВОЗ предупредила о возможно большей опасности «Омикрона», нежели он была у других штаммов, в том числе «бета». Она похвалила быструю оценку ситуации учеными, которые оценив эпидемиологическую ситуацию, оповестили ВОЗ и изолировали вирус.

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© Служба новостей «URA.RU»
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