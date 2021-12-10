Специалист информбезопасности: смартфоны воруют деньги россиян

11 декабря 2021 в 08:59 Размер текста - 17 +

Приложение из официального магазина может быть позднее заражено Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Деньги с телефонов злоумышленники могут украсть сразу несколькими способами, один из них — зараженные электронными вирусами телефоны, которые россияне покупают в магазинах. Такой информацией поделилась менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова. «Даже изначально чистое приложение из официального магазина может быть позднее заражено. Это можно распознать по косвенным признакам, в частности, если при обновлении оно запросит возможность установки из неофициальных источников», — слова специалиста информационной безопасности приводит «Прайм». Она объяснила, что так делают вирусы-загрузчики, которые скачивают трояны и другие вредоносные приложения, через которые и происходит воровство денег, в частности с банковских счетов. Еще один способ — разрешение приложения для использования «специальных возможностей». Из-за этого также могут загрузиться вирусы или произойдет атака на систему смартфона. Чтобы этого избежать, нужно пользоваться антивирусными программами и не давать лишние разрешения приложениям. Подписки номера на платные сервисы происходят незаметно для пользователя, и их легко заблокировать, обратившись с этим вопросом к оператору. При этом ряд экспертов в сфере информационной безопасности заявил, что утечки или хищения баз персональных данных провоцируют стремительный рост телефонных и киберпреступлений в России. Поэтому нужно усилить защиту личных сведений россиян и повысить их цифровую грамотность, пишут «Дни.ру». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Деньги с телефонов злоумышленники могут украсть сразу несколькими способами, один из них — зараженные электронными вирусами телефоны, которые россияне покупают в магазинах. Такой информацией поделилась менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова. «Даже изначально чистое приложение из официального магазина может быть позднее заражено. Это можно распознать по косвенным признакам, в частности, если при обновлении оно запросит возможность установки из неофициальных источников», — слова специалиста информационной безопасности приводит «Прайм». Она объяснила, что так делают вирусы-загрузчики, которые скачивают трояны и другие вредоносные приложения, через которые и происходит воровство денег, в частности с банковских счетов. Еще один способ — разрешение приложения для использования «специальных возможностей». Из-за этого также могут загрузиться вирусы или произойдет атака на систему смартфона. Чтобы этого избежать, нужно пользоваться антивирусными программами и не давать лишние разрешения приложениям. Подписки номера на платные сервисы происходят незаметно для пользователя, и их легко заблокировать, обратившись с этим вопросом к оператору. При этом ряд экспертов в сфере информационной безопасности заявил, что утечки или хищения баз персональных данных провоцируют стремительный рост телефонных и киберпреступлений в России. Поэтому нужно усилить защиту личных сведений россиян и повысить их цифровую грамотность, пишут «Дни.ру».