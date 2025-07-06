Москвичей обрадовали прогнозом погоды на будний день

Синоптик Тишковец: 8 июля в Москве температура воздуха прогреется до 32 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Днем, 8 июля, в Московской области будет жаркая погода, вечером возможна гроза
Днем, 8 июля, в Московской области будет жаркая погода, вечером возможна гроза Фото:

Во вторник, 8 июля, температура воздуха в Москве и области повысится до 32 градусов тепла. В отдельных районах возможны кратковременные ливни и выпадение града. Об этом сообщил ведущий метеоэксперт центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«По области местами — Подольск, Чехов, Серпухов — могут пройти залповые ливни с интенсивностью до 23-28 миллиметров. Не исключен град диаметром 3-6 миллиметров. Под утро плюс 15 — плюс 18, в дневные часы плюс 29 — плюс 32 градуса», — рассказал Тишковец журналистам РИА Новости. Он предупредил, что в вечернее время в столичном регионе возможна гроза. 

По словам специалиста, в понедельник погодные условия будет формировать теплый сектор атлантического циклона. В этот день на территории Московской области ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие осадки. Температура ночью составит от 12 до 15 градусов выше нуля, днем столбики термометров поднимутся до отметок от 25 до 28 градусов тепла. 

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Во вторник, 8 июля, температура воздуха в Москве и области повысится до 32 градусов тепла. В отдельных районах возможны кратковременные ливни и выпадение града. Об этом сообщил ведущий метеоэксперт центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «По области местами — Подольск, Чехов, Серпухов — могут пройти залповые ливни с интенсивностью до 23-28 миллиметров. Не исключен град диаметром 3-6 миллиметров. Под утро плюс 15 — плюс 18, в дневные часы плюс 29 — плюс 32 градуса», — рассказал Тишковец журналистам РИА Новости. Он предупредил, что в вечернее время в столичном регионе возможна гроза.  По словам специалиста, в понедельник погодные условия будет формировать теплый сектор атлантического циклона. В этот день на территории Московской области ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие осадки. Температура ночью составит от 12 до 15 градусов выше нуля, днем столбики термометров поднимутся до отметок от 25 до 28 градусов тепла. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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