Москвичей обрадовали прогнозом погоды на будний день

Во вторник, 8 июля, температура воздуха в Москве и области повысится до 32 градусов тепла. В отдельных районах возможны кратковременные ливни и выпадение града. Об этом сообщил ведущий метеоэксперт центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«По области местами — Подольск, Чехов, Серпухов — могут пройти залповые ливни с интенсивностью до 23-28 миллиметров. Не исключен град диаметром 3-6 миллиметров. Под утро плюс 15 — плюс 18, в дневные часы плюс 29 — плюс 32 градуса», — рассказал Тишковец журналистам РИА Новости. Он предупредил, что в вечернее время в столичном регионе возможна гроза.
По словам специалиста, в понедельник погодные условия будет формировать теплый сектор атлантического циклона. В этот день на территории Московской области ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие осадки. Температура ночью составит от 12 до 15 градусов выше нуля, днем столбики термометров поднимутся до отметок от 25 до 28 градусов тепла.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.