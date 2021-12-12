12 декабря 2021
11 декабря 2021
10 декабря 2021

Тюменец чуть не умер, воспользовавшись губной помадой

© Служба новостей «URA.RU»
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Приёмный покой в красной зоне городской больницы. Курган, защитный костюм, медики, скорая помощь, фельдшер, зона карантина, красная зона, городская больница 2
Скорую помощь вызвала соседка тюменца, у которого возник отек Квинке Фото:

У жителя Тюмени после использования гигиенической помады внезапно возник смертельно опасный отек Квинке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. Мужчина по видеосвязи позвонил своей соседке, которая, увидев его состояние, вызвала медиков.

«Медики скорой помощи диагностировали у пациента отек Квинке и крапивницу. С помощью медикаментозной терапии им удалось снять отек. После улучшения состояния мужчина сообщил, что такая аллергическая реакция у него возникла на гигиеническую помаду. Столкнулся он с этим впервые, поэтому сразу не придал значения, а потом и не знал, как себе помочь, какие лекарственные препараты принять», — сообщили URA.RU в региональном депздраве.

Там добавили, что всего за прошедшие выходные врачи и фельдшеры скорой помощи помогли 1130 жителям Тюмени и Тюменского района. В экстренной форме поступило 629 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 510 пациентов.

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У жителя Тюмени после использования гигиенической помады внезапно возник смертельно опасный отек Квинке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. Мужчина по видеосвязи позвонил своей соседке, которая, увидев его состояние, вызвала медиков. «Медики скорой помощи диагностировали у пациента отек Квинке и крапивницу. С помощью медикаментозной терапии им удалось снять отек. После улучшения состояния мужчина сообщил, что такая аллергическая реакция у него возникла на гигиеническую помаду. Столкнулся он с этим впервые, поэтому сразу не придал значения, а потом и не знал, как себе помочь, какие лекарственные препараты принять», — сообщили URA.RU в региональном депздраве. Там добавили, что всего за прошедшие выходные врачи и фельдшеры скорой помощи помогли 1130 жителям Тюмени и Тюменского района. В экстренной форме поступило 629 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 510 пациентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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