Под Екатеринбургом рухнул надземный пешеходный мост. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На екатеринбургской кольцевой дороге (ЕКАД) недалеко от поворота на монастырский комплекс «Ганина яма» на проезжую часть рухнул надземный пешеходный мост. Об этом URA.RU сообщили в ГКУ СО «Управление автомобильных дорог».

«ЧП произошло на 42-м километре [ЕКАД], рухнул пешеходный переход. Движение затруднено, для ликвидации ЧП выехали подъемные краны», — сообщили в управлении автодорог. По предварительным данным, причиной аварии стал негабаритный транспорт, который попытался проехать под переходом и обрушил его.

«Сообщение о данном ЧП в дежурную часть полиции Екатеринбурга поступило от Единой диспетчерской службы в 22:35 (20:35 мск). Из-за образовавшейся пятикилометровой пробки инспекторы ДПС организовали движение транспортных потоков в объезд. Пострадавших и погибших, к счастью, нет. По предварительным данным, грузовик MAN с полуприцепом перевозил из Асбеста в Елабугу негабаритное оборудование для обработки и сортировки камней. Возможной причиной ЧП могло послужить то, что, когда грузовик проезжал под мостом, у машины лопнуло сразу два колеса, в результате чего груз подбросило, он и обрушил пешеходный переход.

Водитель, гражданин Касимов, признаков опьянения не имеет. Вместе с ним, по оперативным сведениям, находились и владельцы негабаритного груза, но они после аварии ретировались. Сейчас полиция их разыскивает», — отметил пресс-секретарь свердловского главка МВД, полковник Валерий Горелых.