15 декабря 2021
14 декабря 2021

Три человека погибли во время пожара в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на улице Рассветная, 7. Екатеринбург, многоэтажка, жилой дом, последствия пожара, многоквартирный дом
Пожар случился в одной из квартир пятиэтажки Фото:

В Старокамышинске (Копейский городской округ, Челябинская область) при пожаре в многоквартирном доме погибло три человека. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области, из подъезда было эвакуировано 14 человек.

«В 01:50 сотрудники Копейского пожарно-спасательного гарнизона выезжали на ликвидацию пожара в пятиэтажном жилом доме в Старокамышинске. По прибытию первого подразделения происходило горение квартиры на первом этаже. Из подъезда эвакуировано 14 человек. В результате пожара погибло три человека, травмирован один», — уточнили в пресс-службе.

Также отмечается, что сотрудниками МЧС было спасено 8 человек. В ликвидации пожара было задействовано 28 человек и 7 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

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В Старокамышинске (Копейский городской округ, Челябинская область) при пожаре в многоквартирном доме погибло три человека. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области, из подъезда было эвакуировано 14 человек. «В 01:50 сотрудники Копейского пожарно-спасательного гарнизона выезжали на ликвидацию пожара в пятиэтажном жилом доме в Старокамышинске. По прибытию первого подразделения происходило горение квартиры на первом этаже. Из подъезда эвакуировано 14 человек. В результате пожара погибло три человека, травмирован один», — уточнили в пресс-службе. Также отмечается, что сотрудниками МЧС было спасено 8 человек. В ликвидации пожара было задействовано 28 человек и 7 единиц техники. Причина пожара устанавливается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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