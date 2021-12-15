Три человека погибли во время пожара в Челябинской области

Пожар случился в одной из квартир пятиэтажки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Старокамышинске (Копейский городской округ, Челябинская область) при пожаре в многоквартирном доме погибло три человека. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области, из подъезда было эвакуировано 14 человек.

«В 01:50 сотрудники Копейского пожарно-спасательного гарнизона выезжали на ликвидацию пожара в пятиэтажном жилом доме в Старокамышинске. По прибытию первого подразделения происходило горение квартиры на первом этаже. Из подъезда эвакуировано 14 человек. В результате пожара погибло три человека, травмирован один», — уточнили в пресс-службе.

Также отмечается, что сотрудниками МЧС было спасено 8 человек. В ликвидации пожара было задействовано 28 человек и 7 единиц техники. Причина пожара устанавливается.