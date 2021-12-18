Российский ученый «ослабил» действие одного из штаммов COVID-19

19 декабря 2021 в 03:51 Размер текста - 17 +

Вирусолог Виталий Зверев нашел способ ослабить действие уханьского штамма Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В российском Институте вакцин и сывороток имени Мечникова ученые смогли «ослабить» воздействие уханьского штамма. Своими результатами поделился вирусолог, академик РАН Виталий Зверев. «Нам удалось аттенуировать (ослабить) коронавирус, вот тот самый уханьский штамм, который растет при пониженной температуре», — рассказал академик в интервью «Радио России». Он добавил, что пока что никто не хочет говорить о живой вакцине, так как для этого необходимо прибегнуть к изучению обратных мутаций. По его словам, природная вакцина все-таки может вызвать заболевание у человека, особенно у тех, у кого ослаблена иммунная система.Виталий Зверев предположил, что в будущем вряд ли разрешат использовать его метод борьбы со штаммом, так как препарат не должен вызывать никакой формы коронавируса, даже легкой. Ученые сообщили, что нашли универсальное антитело от восьми штаммов COVID-19. Им удалось обнаружить в образце крови пациента частицу, которая защищает организм от коронавируса. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В российском Институте вакцин и сывороток имени Мечникова ученые смогли «ослабить» воздействие уханьского штамма. Своими результатами поделился вирусолог, академик РАН Виталий Зверев. «Нам удалось аттенуировать (ослабить) коронавирус, вот тот самый уханьский штамм, который растет при пониженной температуре», — рассказал академик в интервью «Радио России». Он добавил, что пока что никто не хочет говорить о живой вакцине, так как для этого необходимо прибегнуть к изучению обратных мутаций. По его словам, природная вакцина все-таки может вызвать заболевание у человека, особенно у тех, у кого ослаблена иммунная система.Виталий Зверев предположил, что в будущем вряд ли разрешат использовать его метод борьбы со штаммом, так как препарат не должен вызывать никакой формы коронавируса, даже легкой. Ученые сообщили, что нашли универсальное антитело от восьми штаммов COVID-19. Им удалось обнаружить в образце крови пациента частицу, которая защищает организм от коронавируса.