22 декабря 2021

Челябинские полицейские поймали бомжа-насильника

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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, ржд, жд вокзал челябинск, полиция на транспорте, пригородный поезд
Преступника задержали оперативники уголовного розыска ГУ МВД по региону (фото из архива) Фото:

Полиция задержала в Челябинске мужчину без определенного места жительства. Задержанный обвиняется в половых преступлениях, которые он совершил девять лет назад. Об этом URA.RU сообщили 23 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Насильником оказался 55-летний мужчина без определенного места жительства. Своих жертв он не только насиловал, но и забирал у них деньги и золотые украшения. Его причастность к преступлениям подтвердила ДНК-экспертиза», — заявили в пресс-службе.

Во время нападения бомж угрожал женщинам ножом. По версии следствия, свои преступления подозреваемый совершал в 2012-м году в Сосновском и Красноармейском районах Челябинской области. Злоумышленник заключен под стражу.

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Полиция задержала в Челябинске мужчину без определенного места жительства. Задержанный обвиняется в половых преступлениях, которые он совершил девять лет назад. Об этом URA.RU сообщили 23 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Насильником оказался 55-летний мужчина без определенного места жительства. Своих жертв он не только насиловал, но и забирал у них деньги и золотые украшения. Его причастность к преступлениям подтвердила ДНК-экспертиза», — заявили в пресс-службе. Во время нападения бомж угрожал женщинам ножом. По версии следствия, свои преступления подозреваемый совершал в 2012-м году в Сосновском и Красноармейском районах Челябинской области. Злоумышленник заключен под стражу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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