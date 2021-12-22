Челябинские полицейские поймали бомжа-насильника

Преступника задержали оперативники уголовного розыска ГУ МВД по региону (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полиция задержала в Челябинске мужчину без определенного места жительства. Задержанный обвиняется в половых преступлениях, которые он совершил девять лет назад. Об этом URA.RU сообщили 23 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Насильником оказался 55-летний мужчина без определенного места жительства. Своих жертв он не только насиловал, но и забирал у них деньги и золотые украшения. Его причастность к преступлениям подтвердила ДНК-экспертиза», — заявили в пресс-службе.

Во время нападения бомж угрожал женщинам ножом. По версии следствия, свои преступления подозреваемый совершал в 2012-м году в Сосновском и Красноармейском районах Челябинской области. Злоумышленник заключен под стражу.