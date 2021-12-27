Пользователи «Билайна» и «ВКонтакте» жалуются на сбои

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Мобильное приложение
Пользователи «ВКонтакте» в основном жалуются на сбои в работе веб-сайта Фото:

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» и мобильного оператора «Билайн» начали массового жаловаться на сбои в работе сервисов. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Согласно данным Downdetector, пользователи «ВКонтакте» в основном жалуются на сбои в работе веб-сайта соцсети. 25% пользователей испытают проблемы с мобильным приложением. Пользователи «Билайна» жалуются на отсутствие связи и проблемы в работе мобильного интернета.

Ранее массовые сбои произошли в работе Instagram и Facebook. У пользователей по всему миру появились проблемы с доступом к социальным сетям.

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Пользователи социальной сети «ВКонтакте» и мобильного оператора «Билайн» начали массового жаловаться на сбои в работе сервисов. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector. Согласно данным Downdetector, пользователи «ВКонтакте» в основном жалуются на сбои в работе веб-сайта соцсети. 25% пользователей испытают проблемы с мобильным приложением. Пользователи «Билайна» жалуются на отсутствие связи и проблемы в работе мобильного интернета. Ранее массовые сбои произошли в работе Instagram и Facebook. У пользователей по всему миру появились проблемы с доступом к социальным сетям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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