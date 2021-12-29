В ЕС обсуждают переброску военных на Украину

Евросоюз рассмотрит возможность направить на Украину военную консультативную миссию с целью обучения представителей ВСУ. С соответствующим предложением выступил представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
«Мы думаем о военно-консультативной и учебной миссии ЕС на Украине. Европейские военные инструкторы будут обучать руководящий состав украинской армии», — заявил Боррель в интервью немецкому агентству Welt.
Европейский дипломат добавил, что данная миссия должна существенно помочь украинской стороне. Соответствующее предложение будет направлено странам-членам ЕС.
Евросоюз рассмотрит возможность направить на Украину военную консультативную миссию с целью обучения представителей ВСУ. С соответствующим предложением выступил представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. «Мы думаем о военно-консультативной и учебной миссии ЕС на Украине. Европейские военные инструкторы будут обучать руководящий состав украинской армии», — заявил Боррель в интервью немецкому агентству Welt. Европейский дипломат добавил, что данная миссия должна существенно помочь украинской стороне. Соответствующее предложение будет направлено странам-членам ЕС.