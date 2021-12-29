В ЕС обсуждают переброску военных на Украину

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Официальный сайт президента Украины, флаг украины, флаг евросоюза
По мнению представителя ЕС, военная миссия поможет украинской армии Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Евросоюз рассмотрит возможность направить на Украину военную консультативную миссию с целью обучения представителей ВСУ. С соответствующим предложением выступил представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

«Мы думаем о военно-консультативной и учебной миссии ЕС на Украине. Европейские военные инструкторы будут обучать руководящий состав украинской армии», — заявил Боррель в интервью немецкому агентству Welt.

Европейский дипломат добавил, что данная миссия должна существенно помочь украинской стороне. Соответствующее предложение будет направлено странам-членам ЕС.

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Евросоюз рассмотрит возможность направить на Украину военную консультативную миссию с целью обучения представителей ВСУ. С соответствующим предложением выступил представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. «Мы думаем о военно-консультативной и учебной миссии ЕС на Украине. Европейские военные инструкторы будут обучать руководящий состав украинской армии», — заявил Боррель в интервью немецкому агентству Welt. Европейский дипломат добавил, что данная миссия должна существенно помочь украинской стороне. Соответствующее предложение будет направлено странам-членам ЕС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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