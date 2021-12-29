В ЕС обсуждают переброску военных на Украину

По мнению представителя ЕС, военная миссия поможет украинской армии Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Война на Украине

Евросоюз рассмотрит возможность направить на Украину военную консультативную миссию с целью обучения представителей ВСУ. С соответствующим предложением выступил представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

«Мы думаем о военно-консультативной и учебной миссии ЕС на Украине. Европейские военные инструкторы будут обучать руководящий состав украинской армии», — заявил Боррель в интервью немецкому агентству Welt.

Европейский дипломат добавил, что данная миссия должна существенно помочь украинской стороне. Соответствующее предложение будет направлено странам-членам ЕС.