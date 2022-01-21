Минздрав: почему нет данных о смертности от COVID среди привитых

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Красная зона в Госпитале для Ветеранов Войн. Екатеринбург, защитный костюм, коронавирус, красная зона
В Минздраве объяснили, почему не говорят о количестве умерших среди вакцинированных Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Публикация сведений о количестве смертей среди привитых от COVID может вызвать негативное отношение к вакцинации. Так в Минздраве России объяснили причину непубликации соответствующих данных в статистике.

«Публикация сведений о количестве смертей среди лиц, вакцинированных против COVID, нецелесообразна, поскольку такие сведения объективно не отражают какую-либо взаимосвязь летальных исходов с вакцинацией. Также они могут вызвать негативное отношение к вакцинации», — говорится в ответе Минздрава на запрос депутата ГД от «Новых людей» Владимира Плякина, который политик опубликовал в своем telegram-канале.

Также в ведомстве отметили, что «нежелательные реакции после проведения вакцинации регистрируются в 0,018% случаев». «Информации, указывающей на проблемы после вакцинации, нет. А зафиксированные нежелательные реакции и их частота не выходят за рамки инструкций по их медицинскому применению», — подытожили там.

Согласно исследованиям ученых из Израиля, риск заболеть COVID-19 может возрасти через три месяца после вакцинации. Ранее заместитель директора Центра имени Н. Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов объявил, что россиянам будет рекомендовано ставить прививку от коронавируса раз в год. Директор Центра Александр Гинцбург заявил, что многократная ревакцинация от COVID-19 не вредит здоровью, пишет RT.

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Публикация сведений о количестве смертей среди привитых от COVID может вызвать негативное отношение к вакцинации. Так в Минздраве России объяснили причину непубликации соответствующих данных в статистике. «Публикация сведений о количестве смертей среди лиц, вакцинированных против COVID, нецелесообразна, поскольку такие сведения объективно не отражают какую-либо взаимосвязь летальных исходов с вакцинацией. Также они могут вызвать негативное отношение к вакцинации», — говорится в ответе Минздрава на запрос депутата ГД от «Новых людей» Владимира Плякина, который политик опубликовал в своем telegram-канале. Также в ведомстве отметили, что «нежелательные реакции после проведения вакцинации регистрируются в 0,018% случаев». «Информации, указывающей на проблемы после вакцинации, нет. А зафиксированные нежелательные реакции и их частота не выходят за рамки инструкций по их медицинскому применению», — подытожили там. Согласно исследованиям ученых из Израиля, риск заболеть COVID-19 может возрасти через три месяца после вакцинации. Ранее заместитель директора Центра имени Н. Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов объявил, что россиянам будет рекомендовано ставить прививку от коронавируса раз в год. Директор Центра Александр Гинцбург заявил, что многократная ревакцинация от COVID-19 не вредит здоровью, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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