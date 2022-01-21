Минздрав: почему нет данных о смертности от COVID среди привитых

21 января 2022 в 19:17 Размер текста - 17 +

В Минздраве объяснили, почему не говорят о количестве умерших среди вакцинированных Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Публикация сведений о количестве смертей среди привитых от COVID может вызвать негативное отношение к вакцинации. Так в Минздраве России объяснили причину непубликации соответствующих данных в статистике. «Публикация сведений о количестве смертей среди лиц, вакцинированных против COVID, нецелесообразна, поскольку такие сведения объективно не отражают какую-либо взаимосвязь летальных исходов с вакцинацией. Также они могут вызвать негативное отношение к вакцинации», — говорится в ответе Минздрава на запрос депутата ГД от «Новых людей» Владимира Плякина, который политик опубликовал в своем telegram-канале. Также в ведомстве отметили, что «нежелательные реакции после проведения вакцинации регистрируются в 0,018% случаев». «Информации, указывающей на проблемы после вакцинации, нет. А зафиксированные нежелательные реакции и их частота не выходят за рамки инструкций по их медицинскому применению», — подытожили там. Согласно исследованиям ученых из Израиля, риск заболеть COVID-19 может возрасти через три месяца после вакцинации. Ранее заместитель директора Центра имени Н. Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов объявил, что россиянам будет рекомендовано ставить прививку от коронавируса раз в год. Директор Центра Александр Гинцбург заявил, что многократная ревакцинация от COVID-19 не вредит здоровью, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Публикация сведений о количестве смертей среди привитых от COVID может вызвать негативное отношение к вакцинации. Так в Минздраве России объяснили причину непубликации соответствующих данных в статистике. «Публикация сведений о количестве смертей среди лиц, вакцинированных против COVID, нецелесообразна, поскольку такие сведения объективно не отражают какую-либо взаимосвязь летальных исходов с вакцинацией. Также они могут вызвать негативное отношение к вакцинации», — говорится в ответе Минздрава на запрос депутата ГД от «Новых людей» Владимира Плякина, который политик опубликовал в своем telegram-канале. Также в ведомстве отметили, что «нежелательные реакции после проведения вакцинации регистрируются в 0,018% случаев». «Информации, указывающей на проблемы после вакцинации, нет. А зафиксированные нежелательные реакции и их частота не выходят за рамки инструкций по их медицинскому применению», — подытожили там. Согласно исследованиям ученых из Израиля, риск заболеть COVID-19 может возрасти через три месяца после вакцинации. Ранее заместитель директора Центра имени Н. Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов объявил, что россиянам будет рекомендовано ставить прививку от коронавируса раз в год. Директор Центра Александр Гинцбург заявил, что многократная ревакцинация от COVID-19 не вредит здоровью, пишет RT.