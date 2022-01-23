В Екатеринбурге сожгли полтонны красной икры. Видео

24 января 2022 в 14:46 Размер текста - 17 +

В конце 2021 года сотрудники Россельхознадзора обнаружили склад с красной икрой неизвестного происхождения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Управление Россельхознадзора по Свердловской области сожгло 567 кг красной икры в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте. «20 января 2022 года в поселке Верх-Нейвинский на территории ООО „Интер“, имеющего лицензию на деятельность по обращению с опасными отходами, индивидуальным предпринимателем под контролем должностных лиц Управления уничтожено путем сжигания 567 кг икры лососевой зернистой», — говорится в пресс-релизе. Отмечается, что это 4054 банки. Напоминаем, что в конце 2021 года Россельхознадзор обнаружил склад с красной икрой неизвестного происхождения. Тогда сообщалось, что икра поставлялась без ветеринарных документов. Ведомство не исключило, что в икре может иметься опасная патогенная микрофлора и возбудители заболеваний. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Управление Россельхознадзора по Свердловской области сожгло 567 кг красной икры в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте. «20 января 2022 года в поселке Верх-Нейвинский на территории ООО „Интер“, имеющего лицензию на деятельность по обращению с опасными отходами, индивидуальным предпринимателем под контролем должностных лиц Управления уничтожено путем сжигания 567 кг икры лососевой зернистой», — говорится в пресс-релизе. Отмечается, что это 4054 банки. Напоминаем, что в конце 2021 года Россельхознадзор обнаружил склад с красной икрой неизвестного происхождения. Тогда сообщалось, что икра поставлялась без ветеринарных документов. Ведомство не исключило, что в икре может иметься опасная патогенная микрофлора и возбудители заболеваний.