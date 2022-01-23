23 января 2022
22 января 2022

В Екатеринбурге сожгли полтонны красной икры. Видео

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Еда. Екатеринбург, деликатесы, красная икра
В конце 2021 года сотрудники Россельхознадзора обнаружили склад с красной икрой неизвестного происхождения Фото:

Управление Россельхознадзора по Свердловской области сожгло 567 кг красной икры в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

«20 января 2022 года в поселке Верх-Нейвинский на территории ООО „Интер“, имеющего лицензию на деятельность по обращению с опасными отходами, индивидуальным предпринимателем под контролем должностных лиц Управления уничтожено путем сжигания 567 кг икры лососевой зернистой», — говорится в пресс-релизе. Отмечается, что это 4054 банки.

Напоминаем, что в конце 2021 года Россельхознадзор обнаружил склад с красной икрой неизвестного происхождения. Тогда сообщалось, что икра поставлялась без ветеринарных документов. Ведомство не исключило, что в икре может иметься опасная патогенная микрофлора и возбудители заболеваний.

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Управление Россельхознадзора по Свердловской области сожгло 567 кг красной икры в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте. «20 января 2022 года в поселке Верх-Нейвинский на территории ООО „Интер“, имеющего лицензию на деятельность по обращению с опасными отходами, индивидуальным предпринимателем под контролем должностных лиц Управления уничтожено путем сжигания 567 кг икры лососевой зернистой», — говорится в пресс-релизе. Отмечается, что это 4054 банки. Напоминаем, что в конце 2021 года Россельхознадзор обнаружил склад с красной икрой неизвестного происхождения. Тогда сообщалось, что икра поставлялась без ветеринарных документов. Ведомство не исключило, что в икре может иметься опасная патогенная микрофлора и возбудители заболеваний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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